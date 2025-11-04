عمرو مهدي يكشف حقيقة زواجه من زينة (فيديو)

كشف الفنان عمرو مهدي كواليس انتشار شائعة زواجه من الفنانة زينة، والتي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الصورة التي تسببت في انتشار الخبر كانت من كواليس مسلسل "ورد وشوكولاتة".

وقال مهدي في تصريح بأحد البرامج: "والله زينة نجمة كبيرة، والناس مهتمة أكيد بأخبارها أكتر مني، إحنا كنا قاعدين في الفرح عادي، قالت لي ثواني هعمل حاجة، فتقريبًا بعتها لموقع أو حاجة".

وتابع: "اتفاجئت بعدها بساعة إن الناس بتباركلي وبيقولوا مبروك وإزاي متقولش! والموضوع ده خلى اسم المسلسل يتقال كتير، والناس تسأل هو ده مسلسل ولا مش مسلسل، والناس طلعت كذبت الخبر بس بعد ما الموضوع انتشر".

يذكر أن مسلسل "ورد وشوكولاتة" يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم زينة ومحمد فراج ومريم الخشت ومها نصار ومراد مكرم وصفاء الطوخي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، وهو مستوحى من أحداث حقيقية.

اقرأ أيضًا:

أحمد السقا يكشف تفاصيل حالته الصحية ويعلق على إمكانية ارتباطه





أنطوان خليفة: أفلام الدورة الخامسة من "البحر الأحمر السينمائي" أثرت فينا وأبهرتنا



