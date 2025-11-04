إعلان

عمرو مهدي يكشف حقيقة زواجه من زينة (فيديو)

كتب : نوران أسامة

01:04 م 04/11/2025
    الفنانة زينة
    زينة وعمرو مهدي
    زينة

كشف الفنان عمرو مهدي كواليس انتشار شائعة زواجه من الفنانة زينة، والتي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الصورة التي تسببت في انتشار الخبر كانت من كواليس مسلسل "ورد وشوكولاتة".

وقال مهدي في تصريح بأحد البرامج: "والله زينة نجمة كبيرة، والناس مهتمة أكيد بأخبارها أكتر مني، إحنا كنا قاعدين في الفرح عادي، قالت لي ثواني هعمل حاجة، فتقريبًا بعتها لموقع أو حاجة".

وتابع: "اتفاجئت بعدها بساعة إن الناس بتباركلي وبيقولوا مبروك وإزاي متقولش! والموضوع ده خلى اسم المسلسل يتقال كتير، والناس تسأل هو ده مسلسل ولا مش مسلسل، والناس طلعت كذبت الخبر بس بعد ما الموضوع انتشر".

يذكر أن مسلسل "ورد وشوكولاتة" يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم زينة ومحمد فراج ومريم الخشت ومها نصار ومراد مكرم وصفاء الطوخي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، وهو مستوحى من أحداث حقيقية.

مسلسل ورد وشوكولاتة زينة عمرو مهدي مواقع التواصل الاجتماعي

