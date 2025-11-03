جنيفير أنيستون تعيش قصة حب جديدة

كتب-مصطفى حمزة:

كشفت النجمة جنيفير انيستون، عن قصة حب جديدة في حياتها، بعد تعدد الأسئلة حول علاقتها ومعالجها الروحي.

ونشرت جنيفر أنيستون، عبر صفحتها في موقع "إنستجرام" صورة لها مع جيم كيرتس، وكتبت : "عيد ميلاد سعيد يا حبي، عزيز ومحبوب".

وبدأت النجمة جنيفر انيستون، في الظهور مع جيم كيرتس، في يوليو الماضي، وثارت الأسئلة حول العلاقة بينهما، بعد ظهوره لدعمها خلال الموسم الرابع من برنامجها " the Morning Show".

ودخلت جنيفر أنيستون، تجربة الزواج مرتين، إذ تزوجت النجم براد بيت، وتم الانفصال بعد 5 سنوات من الزواج في عام 2005، وفي عام 2015 تزوجت للمرة الثانية من النجم جاستن ثيرو ، وتم الانفصال بعد 3 سنوات.