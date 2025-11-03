إعلان

100 ألف.. عمر كمال يعلن عن مسابقة جديدة لألبومه المثير للجدل

كتب : مصطفى حمزة

03:02 م 03/11/2025

عمر كمال

أعلن المطرب عمر كمال، عن مسابقة جديدة بالتزامن مع طرحه أولى أغاني ألبومه الجديد، غدا الثلاثاء.

وكشف عمر كمال عن المسابقة، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، وكتب: "بكرة مسابقة الـ 100 ألف على اسم الألبوم هتنزل هنا ع البيدج".

وطرح عمر كمال، عبر صفحته في موقع فيسبوك، برومو الأغنية ، وكتب: "قرار غلط معادنا 5 نوفمبر".

ونفى المطرب عمر كمال، مؤخرا تعمده التعدي على الأغاني التي كان من المقرر ان يقدمها المطرب محمد فؤاد،في حديثه مع في برنامج "et بالعربي"، وقال : " الألبوم كان بتاع فؤاد، بس لما الألبوم جالي وبدأت أشتغل فيه، ماكنتش أعرف الأول، عرفت بعد ما سجلت كام أغنية."

وأضاف:" منطتش على ألبوم فؤاد، لكن هو اللي رفض الألبوم، وعمل مشكلة مع المنتج، وضحّى بالأغاني دي كلها".

وعن تسريب 3 أغاني وهي “يا صاحبتي”، “هيفضل حبيبي”، و”حليم”، بصوت المطرب محمد فؤاد، قال عمر : "سمعتهم طبعًا، بس الأغاني دي مش بتاعته، ملك المنتج، مش باسمه".

عمر كمال فيسبوك

