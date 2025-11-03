100 ألف.. عمر كمال يعلن عن مسابقة جديدة لألبومه المثير للجدل
كتب : مصطفى حمزة
أعلن المطرب عمر كمال، عن مسابقة جديدة بالتزامن مع طرحه أولى أغاني ألبومه الجديد، غدا الثلاثاء.
وكشف عمر كمال عن المسابقة، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، وكتب: "بكرة مسابقة الـ 100 ألف على اسم الألبوم هتنزل هنا ع البيدج".
وطرح عمر كمال، عبر صفحته في موقع فيسبوك، برومو الأغنية ، وكتب: "قرار غلط معادنا 5 نوفمبر".
ونفى المطرب عمر كمال، مؤخرا تعمده التعدي على الأغاني التي كان من المقرر ان يقدمها المطرب محمد فؤاد،في حديثه مع في برنامج "et بالعربي"، وقال : " الألبوم كان بتاع فؤاد، بس لما الألبوم جالي وبدأت أشتغل فيه، ماكنتش أعرف الأول، عرفت بعد ما سجلت كام أغنية."
وأضاف:" منطتش على ألبوم فؤاد، لكن هو اللي رفض الألبوم، وعمل مشكلة مع المنتج، وضحّى بالأغاني دي كلها".
وعن تسريب 3 أغاني وهي “يا صاحبتي”، “هيفضل حبيبي”، و”حليم”، بصوت المطرب محمد فؤاد، قال عمر : "سمعتهم طبعًا، بس الأغاني دي مش بتاعته، ملك المنتج، مش باسمه".