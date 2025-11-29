تصوير- محمود بكار:

شهدت سينما الزمالك اليوم السبت 29 نوفمبر افتتاح أسبوع الفيلم الصيني رسميا، بحضور ماو يو، النائب التنفيذي للمدير العام لإدارة الفيلم الصينية، أحمد بدوي، رئيس لجنة مصر للأفلام، والدكتور أحمد صالح، مدير المركز القومي المصري للسينما، والمستشار تشانغ يي من سفارة جمهورية الصين لدى جمهورية مصر العربية.

كما حضر المنتج أمجد أبو العلا والفنانة كريمة منصور والناقدة صفاء الليثي، إلى جانب جمهور قُدّر بنحو 300 شخص.

التبادل السينمائي

خلال حفل الافتتاح، أشار السيد ماو يو إلى أن الصين ومصر حضارتان قديمتان، وأن التبادل السينمائي يعمق التبادل الثقافي بين البلدين. وأوضح أن الصين أصبحت ثاني أكبر سوق سينمائي في العالم، وعبر عن استعداد الصين لتعميق التعاون مع مصر في مجالات مثل الإنتاج المشترك، واستيراد الأفلام، وعروض المهرجانات، حتى يمكن تقديم المزيد من الأفلام المصرية المتميزة للجمهور الصيني.

التبادل الثقافي

من جانبه، قال الدكتور أحمد صالح، مدير المركز القومي المصري للسينما، إن أسبوع الفيلم الصيني أصبح ركيزة مهمة للتبادل الثقافي بين مصر والصين. وأشاد بالتقدم الملحوظ الذي حققته صناعة السينما الصينية في السنوات الأخيرة، وأعرب عن أمله في أن يوسع البلدان التعاون في إنتاج وتوزيع الأفلام وقطاعات أخرى، مما يوسع بشكل مطرد نطاق وتأثير التبادلات السينمائية المتبادلة.

وقال المستشار تشانغ يي إن التعاون السينمائي بين البلدين تعمق بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مع عروض متبادلة، وبرامج مهرجانات مشتركة، وتبادل للمواهب يبني تفاهمًا متبادلًا بين شعبي البلدين. ومع وصول العلاقات الصينية - المصرية إلى آفاق جديدة، ستواصل السفارة تعزيز الروابط الثقافية والشعبية لزيادة تنشيط الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

موعد مع السينما

تضمن حفل الافتتاح أيضًا فقرة تبادل ثقافي خاصة. قدم صانعو أفلام شباب من الصين ومصر قراءة صينية - عربية بعنوان "موعد مع السينما"، نالت تصفيقاً حاراً من الجمهور. وكان فيلم الافتتاح، The Lychee Road.