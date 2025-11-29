ليلى علوي تهنئ عمرو أديب ولميس الحديدي على خطوبة نجلهما

هنأت النجمة ليلى علوي، الإعلامي عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي على خطوبة نجلهما، واللذان احتفلا به أمس الجمعة في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

نشرت ليلى علوي صور من كواليس الخطوبة عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "ربنا يتمم له على خير، ويكتب له أيام مليانة بركة وخير وسعادة ويفرحكم دايما بيه، ألف مبروك".

آخر أعمال ليلى علوي في السينما

كانت آخر أعمال النجمة ليلى علوي على شاشة السينما بفيلم "المستريحة" وسط كوكبة من النجوم، هم بيومي يفؤاد، محمود الليثي، نور قدري، مصطفى غريب، عمرو وهبة، تأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور، إخراج عمرو صلاح.

تدور أحداث الفيلم بعد عشرين عامًا من الهروب، تعود المحتالة الشهيرة (شاهيناز المرعشلي) إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها؛ فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.

آخر أعمال ليلى علوي المسرحية

كانت آخر أعمال النجمة ليلى علوي على خشبة المسرح بمسرحية "مشيرة الخطيرة" عام 2024، وتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

تدور أحداث المسرحية حول مشيرة لصة الآثار المحترفة بعد خروجها من السجن تحاول تخطط لاستعادة تمثال فرعونى كانت قد دفنته في أرض مهجورة قبل اعتقالها، لكنها تفاجأ بأن الأرض أصبحت الآن مدرسة ثانوية، فتضطر إلى التظاهر بأنها معلمة تاريخ.

