بكاء ابنة محمد هنيدي في عقد قرانها (صور وفيديو)

انهارت فريدة ابنة النجم محمد هنيدي بالبكاء في حفل عقد قرانها عقب احتضانها لوالدها.

وسقطت دموع الفرح من عين ابنة هنيدي في حالة من التأثر التي رصدتها "كاميرات" الباباراتزي.

وظهرت ابنة محمد هنيدي في حفل عقد قرانها وهي مرتدية الحجاب.

واحتفل النجم محمد هنيدي مساء أمس الجمعة بعقد قران ابنته فريدة في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وكان هنيدي، قد احتفل بخطبة ابنته فريدة في شهر نوفمبر من العام الماضي. ومن المقرر إقامة حفل الزفاف في شهر ديسمبر المقبل.

يذكر أن، محمد هنيدي ينتظر طرح فيلمه السينمائي"الجواهرجي" بطولة منى زكي، لبلبة، وأحمد صلاح السعدني، تارا عماد، باسم سمرة، ومن تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.