يحتفل النجم محمد هنيدي مساء اليوم الجمعة، بعقد قران ابنته فريدة في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وظهر هنيدي والسعادة تغمره بعقد قران ابنته وسط الأهل والأصدقاء.

احتفل محمد هنيدي خطوبة ابنته فريدة بشهر نوفمبر من العام الماضي.

وتداول رواد مواقع التواصل صور الخطوبة، وخطفت فريدة الأنظار بإطلالتها البسيطة، حيث ارتدت فستان أبيض مرتدية الحجاب، والتقطت العديد من الصور التذكارية مع والدها وخطيبها وسط فرحة الحضور.

