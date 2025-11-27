إعلان

رمضان 2026.. أحمد العوضي يكشف شخصية درة في "علي كلاي"

كتب : هاني صابر

06:24 م 27/11/2025

العوضي ودرة

كشف الفنان أحمد العوضي، شخصية الفنانة درة في مسلسله الدرامي "علي كلاي" الذي يخوض من خلاله المنافسة في موسم دراما رمضان 2026.

ونشر العوضي، صورته مع درة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "علي وميادة، استنوا النجمه درة في ميادة الديناري.. علي كلاي".

ويظهر أحمد العوضي بالمسلسل بشخصية ملاكم يخوض العديد من المعارك ويعيش قصة حب رومانسية طوال أحداث العمل الدرامية.

وغابت درة عن المشاركة في موسم دراما رمضان الماضي بالمسلسلات التليفزيونية،واكتفت بالتواجد من خلال مسلسل إذاعي يحمل إسم "كدبة بيضا"بطولة شريف رمزي وشيماء سيف وأحمد صيام وسلوى محمد علي.

مسلسل "علي كلاي" يخوض بطولته أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، سينتيا خليفة، انتصار، الشحات مبروك، ريم سامي، محمد ثروت، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

أحمد العوضي درة علي كلاي رمضان 2026 إنستجرام أحمد العوضي

