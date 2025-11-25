تحدثت الفنانة الشابة ياسمينا عن علاقتها الوطيدة بوالديها، وعلاقتها بنجوم الفن ومشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال وجودها ضيفة في بودكاست "AB Talks" تقديم الإعلامي الإماراتي، أنس بوخش، والمعروضة عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

علاقة ياسمينا العبد مع والدها

وعن كواليس علاقتها بوالدها قالت: "علاقتي بماما وبابا كويسة جدا وقريبة من الاتنين، وعلاقتي بأبويا خاصة أوي وأنا بموت فيه ولو عملت إشعة على قلبي هتلاقي صورة أبويا طِلعت، على عكسي أنا وماما بنقعد ناخد وندي مع بعض في الكلام، لكن أبويا لو بصي لي نظرة إنه متضايق مني أنا ممكن منمش وميبقاش عايز يقول أنه متضايق، وهو بيحب يفضفض لي ويحكي لي حاجات عن حياته، وأنا بصوره كتير من غير ما ياخد باله وببقى عاوزة احتفظ بالذكريات دي وأوريها لعيالي وبحترمه بشكل مش عادي".

علاقة ياسمينا العبد مع والدتها

وعن والدتها قالت: "ما اظنش أني هقدر أعمل ده مع عيالي، الدعم اللي بتدهوني أنا نفسي مش قادرة استوعب، بحمد ربنا عليه بس أنا مش فاهمة هي ازاي قادرة تعمل ده ومش عارفة ليه بتعمل ده، وهي مؤمنة بيا جدا ومعايا في كل خطوة".

وكانت آخر مشاركات ياسمينا العبد في الدراما التلفزيونية بمسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن ياسمينا العبد تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبل منها مسلسل "ابن النصابة" بطولة كندة علوش، معتز هشام، حمزة دياب، إنتصار، تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، إخراج أحمد عبد الوهاب.

