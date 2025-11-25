إعلان

تارا عماد تعلق على واقعة التحرش بالطفلة أيسل داخل حمام السباحة.. ماذا قالت؟

كتب : مروان الطيب

07:32 م 25/11/2025

تارا عماد

علقت الفنانة تارا عماد على واقعة التحرش بالطفلة أيسل عمرو داخل حمام السباحة، والتي أودت بحياتها.


أعادت تارا نشر صورة الفتاة عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتبت: "أنا مش مصدقة الأخبار، والله ما مصدقة، ايه الجرائم دي؟، وازاي بيكون فيه تخفيف؟، ايه الرسالة اللي بنحاول نقولها لكل البنات؟".

آخر مشاركات تارا عماد في السينما


وكانت آخر مشاركات تارا عماد على شاشة السينما بفيلم "درويش" بطولة الفنان عمرو يوسف، وتدور أحداث الفيلم في فترة الأربعينيات حول رجل محتال ذو شخصية جذابة، يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر، ثم يتحول عن طريق الصدفة إلى بطل شعبي، وتنقلب بعدها حياته رأسًا على عقب.


يذكر أن الفنانة تارا عماد تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "7 Dogs" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز.

تارا عماد تعلق على واقعة اغتصاب أحد الأطفال


