كشفت الفنانة هيدي كرم عن استعداداتها وتحضيراتها من أجل الاحتفال بالكريسماس، وذلك عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

نشرت هيدي صورة لـ شجرة عيد الميلاد من منزلها وكتبت: "موسم الأعياد".

وكانت آخر مشاركات هيدي كرم في الدراما التلفزيونية بمسلسل "وتر حساس 2" وسط كوكبة من النجوم هم غادة عادل، إنجي المقدم، محمد علاء، هاجر عفيفي، تأليف أمين جمال ومينا بباوي، إخراج وائل فرج.

أحداث مسلسل "وتر حساس 2"

تدور أحداث المسلسل حول عودة رشيد إلى وطنه ساعيًا لاستعادة مكانته داخل عائلته عبر الزواج من ابنة عمه فريدة. لكن زواجهما يكشف عن أسرار صراع قديم بين رشيد ووالد فريدة، لتشتعل الخلافات العائلية تدريجيًا. ومع خروج كاميليا من السجن، تبدأ مواجهة جديدة تتشابك فيها مشاعر الحب والانتقام، ليتحول العمل إلى صراع إنساني واجتماعي تتداخل فيه القيم والعواطف في أجواء مثيرة.

وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركات هيدي كرم على شاشة السينما بفيلم "جوازة توكسيك" عام 2024 وشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية هم ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد أنور، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

