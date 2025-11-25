إعلان

"نجمتنا".. نادية الجندي تتألق بإطلالة شبابية

كتب : سهيلة أسامة

01:03 م 25/11/2025
شاركت النجمة نادية الجندي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورًا جديدة لها.

إطلالة نادية الجندي


وظهرت الجندي بإطلالة شبابية، ارتدت فيها بنطال جينز وقميصًا أصفر، بينما حملت باقة من الورد.

ولاقى ظهورها تفاعلًا كبيرًا من متابعيها، وجاءت بعض التعليقات: "صباح الفل يا جميلة"، "كل الحب والتقدير"، "منوّرة"، "قمرنا نازية الجندي"، "نجمتنا".

يُذكر أن النجمة نادية الجندي تحرص دائمًا على مشاركة جمهورها أحدث صورها ولحظاتها اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نادية الجندي إطلالة شبابية أنيقة

