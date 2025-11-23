"فيو" تعرض الموسم الثالث من الدراما الكورية "سائق سيارة أجرة"

سمية الخشاب تثير الجدل في ردودها على المتابعين على موقع "إكس"

بدأت منصة الترفيه فيو Viu، عرض الموسم الثالث من أحدث إنتاجاتها الأصلية مسلسل "سائق سيارة أجرة- Taxi Driver"، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوم الجمعة 21 نوفمبر.

عشاق الدراما الكورية

وقال سامر مجذوب، المدير العام لـ ڤيو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان صحفي: سائق سيارة أجرة (Taxi Driver) سلسلة استثنائية بالفعل، ويسعدنا أن نقدم موسمها الجديد لمشاهدينا كعمل أصلي على ڤيو. هذا العمل يجذب عشاق الدراما من كل مكان، بين محبي الإثارة وعشاق الدراما الكورية.

أحدث الموسم الثالث

يشهد الموسم الثالث عودة لي جي هون من جديد لتجسيد شخصية كيم دو-غي، ذلك البطل الذكي الذي خطف قلوب المشاهدين حول العالم. ويشارك في بطولة العمل: كيم إوي-سونغ، بيو يي-جين، جانغ هيوك-جين، وباي يو-رام، تأليف أوه سانغ-هو وإخراج كانغ بو-سُونغ.

وضمن الأحداث يقوم فريق سائق سيارة أجرة بأخطر مهماتهم حتى الآن، ويتحالفون مع شخصية جديدة يؤديها إيدن لوي عضو فرقة MIRROR الشهيرة في هونغ كونغ، في أول ظهور له في الدراما الكورية.