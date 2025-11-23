نعت الفنانة منى عبدالغني، الإعلامية ميرفت سلامة، التي توفيت اليوم الأحد 23 نوفمبر.

ونشرت منى صورة أرشيفية للراحلة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلّقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الإعلامية الكبيرة وأختي الغالية، عمة أولادي، حبيبتي ميرفت سلامة، أسألكم الدعاء لها".

وأعلنت الفنانة جيهان سلامة وفاة أختها الإعلامية ميرفت سلامة، عبر حسابها على "فيسبوك"، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أختي ميرفت سلامة، الله يرحمها".

اقرأ أيضًا:

"الاعتزال هو الموت".. شيرين: فيه حاجات بتحصلي من أقرب الناس ليا

"أنا دايما بستأذنه".. ماذا طلبت أصالة من زوجها في حفلها الأخير؟

بعد خضوعه لجراحة في الكلى.. أمينة توجه رسالة إلى تامر حسني