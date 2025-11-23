إعلان

عمة أولادها.. منى عبدالغني تنعى الإعلامية ميرفت سلامة

كتب : سهيلة أسامة

03:41 م 23/11/2025

الإعلامية ميرفت سلامة

نعت الفنانة منى عبدالغني، الإعلامية ميرفت سلامة، التي توفيت اليوم الأحد 23 نوفمبر.

ونشرت منى صورة أرشيفية للراحلة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلّقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الإعلامية الكبيرة وأختي الغالية، عمة أولادي، حبيبتي ميرفت سلامة، أسألكم الدعاء لها".

وأعلنت الفنانة جيهان سلامة وفاة أختها الإعلامية ميرفت سلامة، عبر حسابها على "فيسبوك"، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أختي ميرفت سلامة، الله يرحمها".

ميرفت سلامة منى عبدالغني

