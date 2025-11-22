15 صورة جديدة من كواليس حفل زفاف هادي الباجوري وهايدي خالد

"بإطلالة جريئة".. منة عرفة تنشر صورًا من مشاركته في حفل "The best"

نشرت إحدى صفحات المخرج هادي الباجوري على موقع انستجرام، صورًا وكواليس جديدة من حفل زفافه على الفنانة هايدي خالد الذي احتفل به نهاية شهر أكتوبر الماضي.

ظهر الباجوري وهو يخضع لجلسة تصوير رومانسية رفقة زوجته هايدي خالد، كما ظهرت هايدي في وصلة رقص مع هادي الباجوري وسط سعادة المتواجدين.

نشرت الفنانة هايدي خالد مؤخرا صور مع زوجة المخرج هادي الباجوري من شهر العسل عبر حسابها على انستجرام، كما ظهرت في الصور أمام مركز صحي للاستجمام، وتعيش أجواء رومانسية مع زوجها المخرج هادي الباجوري.

حفل زفاف هادي الباجوري وهايدي خالد

احتفلت هايدي خالد بزواجها من المخرج هادي الباجوري نهاية شهر أكتوبر الماضي، في حفل عائلي في وجود الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين إلى جانب نجوم الوسط الفني.

نشرت هايدي صور حنتها عبر حسابها على الرسمي، ظهرت خلالها في أجواء احتفالية، وسط عدد من الأهل والأصدقاء، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

احتفل المخرج هادي الباجوري بعقد قرانه على الفنانة هايدي خالد، يوم 13 أكتوبر الماضي، ونشرت هايدي خالد صور من كواليس الاحتفال عبر حسابها على انستجرام.

ظهر الثنائي وهما يخضعان لجلسة تصوير رومانسية، كما ظهرا بالصور وهما يحتفلان بدخول عش الزوجية وسط الحضور، وكتبت تعليقا على الصور: "كل تفصيلة كانت فن، وكل لحظة كانت حقيقية، شكرا لكل اللي خلى اليوم بالشكل ده.

أعمال هادي الباجوري

يعرض للمخرج هادي الباجوري حاليا في السينمات فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" ويشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية هم كريم فهمي، منة شلبي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، أسماء جلال، مايان السيد، قصة محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال، إخراج هادي الباجوري.

