عمرو سعد ينشر أول صورة من كواليس "الريس" رمضان 2026

كتب : هاني صابر

03:43 م 22/11/2025

الفنان عمرو سعد

كتب-هاني صابر:

شارك الفنان عمرو سعد، جمهوره أول صورة من موقع تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان"الريس" والذي يخوض به المنافسة في موسم درامارمضان 2026.

وكشف عمرو سعد من خلال الصورة عن انطلاق تصوير مسلسله الذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، وتدور الأحداث في إطار شعبي.

ونشر عمرو سعد، صورته مع المخرج أحمد خالد موسى، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الصورة الأولى مع المخرج الكبير أحمد خالد موسى".

مسلسل الريس 30 حلقة

الإنتاج لصادق وأنور الصباح، ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل على قناة MBC مصر، وهو عمل شعبي تدور أحداثه في 30 حلقة

عمرو سعد رمضان 2026 مسلسل الريس

