تحدثت الفنانة مايان السيد عن فيلمها السينمائي الجديد "ولنا في الخيال حب" موجهة رسالة للجمهور وفريق ومخرجة العمل.

ونشرت مايان، صورا من العرض الخاص للفيلم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فيلم ولنا في الخيال حب.. فخورة جدا بالفيلم وبكل فريق العمل الموهوبيين وببارك جدا لأستاذة سارة رُزيق مخرجة العمل".

وتابعت: "‏‎الفيلم دلوقتي في كل سينمات مصر وإن شاء الله من يوم 4 ديسمبر في الدول العربية، يا رب تستمتعوا بيه".

وأضافت: "إن شاء الله يوصل لكم الحب والمشاعر اللي حطيناها في الفيلم.. مبروك علينا كلنا".

فيلم "ولن في الخيال.. حب" تدور أحداثه في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تقتحم حياته طالبة، حتى يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه بوقوعه أيضًا في حبها. والعمل يخوض بطولته أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق.