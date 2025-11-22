إعلان

مايان السيد توجه رسالة للجمهور بسبب "ولنا في الخيال حب" (صور)

كتب : هاني صابر

11:51 ص 22/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    رنا رئيس ومايان السيد
  • عرض 5 صورة
    مايان السيد
  • عرض 5 صورة
    مايان السيد في العرض الخاص لفيلم ولنا في الخيال حب
  • عرض 5 صورة
    فستان مايان السيد بالعرض الخاص لفيلم ولنا في الخيال حب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدثت الفنانة مايان السيد عن فيلمها السينمائي الجديد "ولنا في الخيال حب" موجهة رسالة للجمهور وفريق ومخرجة العمل.

ونشرت مايان، صورا من العرض الخاص للفيلم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فيلم ولنا في الخيال حب.. فخورة جدا بالفيلم وبكل فريق العمل الموهوبيين وببارك جدا لأستاذة سارة رُزيق مخرجة العمل".

وتابعت: "‏‎الفيلم دلوقتي في كل سينمات مصر وإن شاء الله من يوم 4 ديسمبر في الدول العربية، يا رب تستمتعوا بيه".

وأضافت: "إن شاء الله يوصل لكم الحب والمشاعر اللي حطيناها في الفيلم.. مبروك علينا كلنا".

فيلم "ولن في الخيال.. حب" تدور أحداثه في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تقتحم حياته طالبة، حتى يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه بوقوعه أيضًا في حبها. والعمل يخوض بطولته أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق.

الفنانة مايان السيد مايان السيد على إنستجرام فيلم ولنا في الخيال حب مايان السيد توجه رسالة للجمهور

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- تفاصيل جديدة في ثاني جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير (صور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
موعد وتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل