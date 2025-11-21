فاز فيلم "ضايل عنا عرض" للمخرجين مي سعد وأحمد الدنف، بجائزة يوسف شريف رزق الله (تصويت الجمهور)، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ46، المقام على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

الجائزة تُمنح بناءً على تصويت الجمهور وتبلغ قيمتها المالية 15,000 دولار، مقدمة من شركة Cred.

كلمة مي سعد

وعقب استلام مي الجائزة، قالت "أحمد الدنف كان معانا وشاهد الحفل معنا بس النت فصل دلوقتي.. أشكر المهرجان والجمهور اللي اختارنا، والفيلم عن فريق سيرك بيشتغل في غزة أثناء الإبادة بيعملوا عروض للأطفال في شكل مستمر، وأنا محملة برسالة من يوسف خضر مؤسس سيرك غزة الحر".

مؤسس سيرك غزة الحر

وقال يوسف "الحياة والأمل لسه موجودين، شكرا لكل من ساهم في صنع هذا العمل الرائع، هذه الجائزة تثبت أن أصواتنا وصلت، شكرا لأنكم سمعتونا".

واختتمت مي كلمتها "الفيلم مكانش هيحصل لولا شريكي أحمد الدنف، اللي في غزة دلوقتي، ولا من غير مؤسسي السيرك والعارضين ومن غير حماس المنتجين وكل المشاركين، شكرا جدا ليكم".

قصة الفيلم

يحكي فيلم ضايل عنا عرض عن فرقة سيرك غزة الحر، المتواجدة وسط الدمار الناتج عن الإبادة الجماعية في غزة، ويرفض أعضاء السيرك الاستسلام لليأس رغم قسوة الواقع. يتتبع العمل فرقة "سيرك غزة الحر" المكوّنة من يوسف، بطوط، إسماعيل، محمد، وجاست، الذين اضطروا للنزوح من شمال غزة إلى جنوبها، لكنهم حوّلوا فنهم إلى فعل مقاومة وصمود وأمل.