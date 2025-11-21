استقبال حافل للنجمة نيللي من حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

رحب المتواجدون في المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية، بالنجمة الكبيرة نيللي، فور دخولها لحضور حفل ختام الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الجمعة 21 نوفمبر.

واستقبل الحضور نيللي استقبالا حافلا، وقاموا بالتصفيق لها والوقوف لتحيتها، وذلك قبل انطلاق فعاليات حفل الختام والإعلان عن الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان في المسابقات المختلفة.

يشهد حفل الختام تواجد عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم، بينهم: خالد النبوي، خالد سليم، هنادي مهنا، أحمد مجدي، مجدي أحمد علي، لقاء الخميسي، عبدالرحيم كمال، رانيا يوسف، صبري فواز، محمد ثروت، محمد رياض، رانيا محمود ياسين، أشرف زكي، داليا مصطفى، چيهان خليل، سلمى أبو ضيف، خالد الصاوي، تارا عماد.

جدير بالذكر أن المهرجان افتتج دورته السادسة والأربعين يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر، وشهد تكريم المخرج الكبير محمد عبدالعزيز ومنحه جائزة الهرم الذهبي، والنجم خالد النبوي والذي حصل على جائزة فاتن حمامة للتميز.