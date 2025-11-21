كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق:

ظهرت الفنانة داليا مصطفى بإطلالة جريئة على "ريد كاربت" حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، بمشاركة نجوم الفن.

وخطفت داليا مصطفى الأنظار وعدسات التصوير، بعد ظهورها بإطلالة مميزة مرتدية فستان جريء وشفاف، على السجادة الحمراء للمهرجان، الذي يختتم فعالياته اليوم الجمعة

حقيقة انفصال داليا مصطفى عن زوجها شريف سلامة

داليا مصطفى، أثارت الجدل في الأسابيع الماضية، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد انفصالها عن الفنان شريف سلامة.

وردت في حوار مع متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام": ""أنا هسألكم سؤال مبدئيًا ده محصلش، أنا لا يمكن أطلب الطلاق من شريف، فيه ست مصرية أصيلة تفضل مع جوزها 21 سنة وتطلب منه الطلاق".

وأضافت: أنا عندي منه سلمى وسليم، أنا لا يمكن أطلب الطلاق من شريف أبدًا، لأن أنا حتى استغربت زمايلي نفسهم بيسألوني سؤال زي ده، والله يا جماعة ما طلبت الطلاق من شريف صدقوني".