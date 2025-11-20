منى زكي توجه رسالة لـ هند صبري في عيد ميلادها.. ماذا قالت؟

كتب- مروان الطيب:

هنأت النجمة منى زكي، صديقتها الفنانة هند صبري بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق اليوم 20 نوفمبر.

نشرت منى زكي، صورة لهند صبري عبر حسابها على إنستجرام وعلقت: "عيد ميلاد سعيد لهذه الإنسانة المذهلة والملهمة، سوبر ستار ببعت لك حب وسلام".

آخر أعمال هند صبري

وكانت آخر أعمال هند صبري في الدراما التلفزيونية بمسلسل "البحث عن علا 2" عام 2024.

تدور أحداث المسلسل حول عودة علا عبد الصبور في مغامرة جديدة رفقة عائلتها في الموسم الثاني من القصة، حيث تجد نفسها مضطرة للعمل مع كريم ابن مورد منتجات شركتها، وبالرغم من نشوب مشاكل بينهما في بدء الأمر إلا أن علاقتهما تتطور ويتقرب منها كريم، وفي ذات الوقت تحاول ابنتها لفت نظرها للاهتمام بها خاصة بعد أن أصبحت في سن خطير.

وشارك ببطولة المسلسل كل من سوسن بدر، طارق الإبياري، ندى موسى، ظافر العابدين، تأليف مها الوزير وغادة عبد العال، إخراج هادي الباجوري.

منى زكي تنتظر عرض فيلم "الست"

على جانب آخر، تنتظر منى زكي عرض فيلم "الست" قريبا في السينمات، وتجسد من خلاله شخصية كوكب الشرق "أم كلثوم"، ويتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

ويشارك ببطولة الفيلم كوكبة من نجوم السينما المصرية هم عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، أحمد داود، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

اقرأ أيضا:

خاص| مخرجا "كان ياما كان في غزة": الفيلم عن الفلسطيني الباحث عن معنى لحياته ويصر على البقاء

20 صورة جمعت عصام صاصا وجهاد ماهر قبل انفصالهما