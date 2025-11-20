خطفت الفنانة نيللي كريم الأنظار في أحدث صور نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك".

وظهرت نيللي بإطلالة أنيقة وجريئة على شاطئ البحر، حيث ارتدت فستانًا أبيض طويلًا بتصميم غير تقليدي، بفتحة ساق جريئة.

ولاقت الصور إعجاب جمهورها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "إيه الجمال ده والحلاوة دي.. الأبيض عليكي تحفة"، "للجمال عنوان"، "فنانتنا الجميلة".

يُذكر أن نيللي كريم تقوم حاليًا بالتحضيرات الأولى لمسلسلها الجديد "أنا" الذي يجمعها بالفنان شريف سلامة، استعدادًا لعرضه في موسم دراما رمضان 2026.

