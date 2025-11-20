ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

تصدر اسم الشاب كريم الحو مؤشرات البحث على "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره على مسرح برنامج The Voice، حيث لفت الأنظار بتشابهه الكبير مع الفنان الراحل محمد فوزي، ما دفع الفنان أحمد سعد للتعليق على ملامحه أثناء العرض.

وعند صعوده على المسرح، قال له أحمد سعد: "إنت شبه حد أعرفه جدًا.. فنان كبير. هو جدك محمد فوزي ولا إيه؟".

ليرد كريم الحو قائلًا: "أيوه.. ابن عم جدي بالتحديد".

ويُعد برنامج The Voice واحدًا من أبرز برامج اكتشاف المواهب الغنائية حول العالم، وتعرضه مجموعة قنوات MBC بنسخته العربية، ويُبث الموسم السادس من البرنامج عبر شاشة MBC مصر ابتداءً من 29 أكتوبر، مساء كل أربعاء في تمام الساعة 9:30.

