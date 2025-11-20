إعلان

حفيد الفنان محمد فوزي يخطف الأنظار على مسرح "The Voice"

كتب : سهيلة أسامة

11:58 ص 20/11/2025
    حفيد الفنان محمد فوزي
    حفيد الفنان الراحل محمد فوزي
    أحمد سعد عن مشاركته في The Voice أنا أكثر من يستحق وعن جدارة هذا المقعد_2
    الفنان الكبير محمد فوزي
    الفنان الراحل محمد فوزي

تصدر اسم الشاب كريم الحو مؤشرات البحث على "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره على مسرح برنامج The Voice، حيث لفت الأنظار بتشابهه الكبير مع الفنان الراحل محمد فوزي، ما دفع الفنان أحمد سعد للتعليق على ملامحه أثناء العرض.

وعند صعوده على المسرح، قال له أحمد سعد: "إنت شبه حد أعرفه جدًا.. فنان كبير. هو جدك محمد فوزي ولا إيه؟".

ليرد كريم الحو قائلًا: "أيوه.. ابن عم جدي بالتحديد".

ويُعد برنامج The Voice واحدًا من أبرز برامج اكتشاف المواهب الغنائية حول العالم، وتعرضه مجموعة قنوات MBC بنسخته العربية، ويُبث الموسم السادس من البرنامج عبر شاشة MBC مصر ابتداءً من 29 أكتوبر، مساء كل أربعاء في تمام الساعة 9:30.

حفيد لفنان محمد فوزي طف الأنظار

