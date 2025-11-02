كشفت الفنانة نورهان منصور عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت نورهان مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان طويل بـ "ضهر مكشوف".

تفاعل المتابعين مع الصور بشكل كبير، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة أوي للغاية"، "هربانة من أفلام الأبيض والأسود"، "تحفة أوي"، "مفيش في جمالك".

نورهان منصور شاركت في السباق الرمضاني الماضي، في مسلسل قهوة المحطة، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، بطولة بيومي فؤاد، رياض الخولي، أحمد غزي، غادة طلعت، فاتن سعيد، هالة صدقي، انتصار، أحمد خالد صالح، أحمد ماجد، حسن أبو الروس، ومجموعة كبيرة من النجوم.

ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حول شاب يسعى للحصول على فرصة في عالم التمثيل، ويزور القاهرة لتحقيق حلمه، إلا أنه يفقد حياته، وتبدأ رحلة البحث عن الجاني.