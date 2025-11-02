تألقت الفنانة هنا شيحة بإطلالة أنيقة من خلال أحدث ظهور لها، حيث ارتدت بدلة باللون الأصفر الزاهي، ونسقتها مع توب أبيض.

ونشرت "هنا" الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "الليل لي مطلي بالذهب.. طاقة ذهبية، روح ثابتة، أتحرك في الليل كشعلة هادئة مُغلفة بالألوان والثقة والهدوء".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا شيحة كانت حكاية "ما تيجي نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب"، الذي عُرض عام 2023، وشاركها بطولته كل من: نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبري، وأحمد جمال سعيد.

