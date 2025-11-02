إعلان

14 صورة تكشف تفاصيل جديدة عن "آسر" طفل افتتاح المتحف المصري الكبير

كتب : مصطفى حمزة

12:42 م 02/11/2025
لفت الطفل آسر أحمد، الأنظار له بقوة بعد ظهوره في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.


وكشفت المخرجة بتول عرفة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، تفاصيل جديدة عن الطفل آسر.


وكتبت: "آسر أحمد حمدي، الطفل اللي شرف مصر إمبارح بموهبته وحضوره الطاغي، ما وقفش في المكان دا من فراغ و لا بالصدفة".


وتابعت: "الطفل دا من وهو عنده أربع سنين والده اكتشف موهبته وقرر أنه دا يكون حلم عمره، استثمر في ابنه بكل ما يملك من مجهود ووقت وفلوس، استعان بمدربين تمثيل ورقص وغناء محترفين لتدريبه، اشتغل عليه بشكل احترافي جداً".


وأوضحت بتول: "رفض أعمال كتير اتعرضت عليه علشان عايز ابنه يظهر بشكل يليق بموهبته، يعني حقيقي كان بيصنع نجم، مش بس كدا صرف تقريباً كل ما يملك على إنتاج فيلم سينمائي بطولته هتشوفوه بإذن الله قريب".


وأضافت: "أنا عشت جزء كبير من الرحلة دي وقادرة أفهم والده ووالدته امبارح كان إحساسهم إيه،
الطفل القمر دا ابن زميلنا أحمد حمدي، مبروك أول سلمة حقيقية في ميلاد نجم كبير إن شاء الله".


وظهر آسر، وهو نجل المنتج أحمد حمدي، في أكثر من مسلسل، منها "الحشاشين"، و"ساعته وتاريخه".


وطرح عبر قناته في موقع يوتيوب، ومواقع التواصل، أغنية بعنوان "بون بون"، حققت ما يزيد عن المليون مشاهدة.


وشارك آسر، بالغناء مع النجم تامر حسني، في حفل أقيم لطلبة المدارس، العام الماضي.


كما ظهر آسر، في عروض مسرحية يقدمها على مسرح المدرسة.


تفاصيل جديدة آسر المتحف المصري الكبير حفل افتتاح

