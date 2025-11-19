ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

قبل حفل الختام.. 20 صورة لنجوم الفن على ريد كاربت"القاهرة السينمائي"

تصدر اسم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تريند محرك البحث "جوجل" خلال الأيام الماضية بسبب إطلالتها التي تنوعت بين الجرأة والأناقة.

وفي هذا السياق يعرض لكم "مصراوي" أبرز 20 صورة لأبرز الإطلالات التي حازت على إعجاب الجمهور، خلال الفترة الماضية، والتي وتنوعت بين الإطلالات الجريئة والأنيقة.

يذكر أن هيفاء وهبي طرحت مؤخرًا الجزء الأول من ألبومها الجديد "ميجا هيفا" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، ويضم الألبوم أغاني مثل: "جاية من المستقبل"، "سوبر وومان"، "واحدة قادرة"، "من أول ما عرفتك"، "إحنا الشلة"، و"توأم حياتي".

