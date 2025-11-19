إعلان

20 صورة.. هيفاء وهبي تتصدر تريند "جوجل" بسبب إطلالتها الجريئة

كتب : نوران أسامة

04:32 م 19/11/2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    هيفاء وهبي جريئة
  • عرض 19 صورة
    هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث إطلالتها
  • عرض 19 صورة
    هيفاء وهبي تتألق بفستانها الأبيض
  • عرض 19 صورة
    هيفاء وهبي تتألق بفستان أبيض
  • عرض 19 صورة
    هيفاء وهبي تتألق بفسان أنيق
  • عرض 19 صورة
    هيفاؤ وهبي بفستان جرئ
  • عرض 19 صورة
    هيفاء وهبي بقصة شعر جديدة
  • عرض 19 صورة
    هيفاء وهبي بفستن قصير
  • عرض 19 صورة
    هيفاء وهبي بفستان وردي جرئ
  • عرض 19 صورة
    هيفاء وهبي بفستان قصير
  • عرض 19 صورة
    هيفاء وهبي تتألق بإطلالتها الجريئة
  • عرض 19 صورة
    هيفاء وهبي تخطف الأنظار من خلال إطلالتها
  • عرض 19 صورة
    هيفاء وهبي بفستان شفاف
  • عرض 19 صورة
    هيفاء وهبي بفستان جرئ وانيق
  • عرض 19 صورة
    بفستان وردي ومكياج هادئ هيفاؤ وهبي تخطف الأنظار
  • عرض 19 صورة
    بفستان جرئ هيفاء وهبي تخطف الأنظار
  • عرض 19 صورة
    بالورديهيفء وهبي تتألق
  • عرض 19 صورة
    هيفاء وهبي بفستان طويل باللونين الأخضر والأسود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدر اسم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تريند محرك البحث "جوجل" خلال الأيام الماضية بسبب إطلالتها التي تنوعت بين الجرأة والأناقة.

وفي هذا السياق يعرض لكم "مصراوي" أبرز 20 صورة لأبرز الإطلالات التي حازت على إعجاب الجمهور، خلال الفترة الماضية، والتي وتنوعت بين الإطلالات الجريئة والأنيقة.

يذكر أن هيفاء وهبي طرحت مؤخرًا الجزء الأول من ألبومها الجديد "ميجا هيفا" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، ويضم الألبوم أغاني مثل: "جاية من المستقبل"، "سوبر وومان"، "واحدة قادرة"، "من أول ما عرفتك"، "إحنا الشلة"، و"توأم حياتي".

اقرأ أيضًا:
بعد طرحها بساعات "كلام فرسان" لـ محمد منير وويجز تدخل قائمة المحتوى الأكثر رواجا

إعادة "ضد السينما" وعرض "اغتراب".. تعرف على فعاليات "القاهرة السينمائي" اليوم

آسر ياسين ودينا الشربيني يبدآن تصوير مسلسل "اتنين غيرنا"

هيفاء وهبي إطلالتها الجريئة الجرأة والأناقة

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة