دخل النجم تامر حسني، قائمة نجوم الفن الذين طاردتهم الأزمات صحية، ويخضعون للراحة على فراش المرض.

وكشف تامر حسني، أمس الثلاثاء، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن خضوعه لجراحة في الكلى.

وكتب تامر: "أنا بقالي فترة بعاني وعندي أزمة صحية في الكلى ومن أيام احتجت للتدخل الجراحي الفوري وتم استئصال جزئي من الكلية والحمد لله على كل حال، شكرا لكل اللي بيحاول يطمن عليا شكراً لكل اللي دعالي وبيدعيلي".

وانضم تامر حسني، إلى رموز الفن الذين عانوا مؤخرا من أزمات صحية، ونقلوا بسببها إلى المستشفيات، وهو ما نرصده هنا.

أحمد سعد

يرقد المطرب أحمد سعد، في إحدى المستشفيات، عقب تعرضه لحادث سير صعب في طريق العين السخنة.

ويخضع أحمد سعد، للعلاج إثر معاناته من كسر في فقرة قطنية، وكدمات بسبب الحادث.

عمر خيرت

عانى الموسيقار الكبير عمر خيرت، من التهاب رئوي، وضيق في التنفس، وخضع للعلاج والمتابعة في الرعاية المركزة بأحد المستشفيات.

محمد صبحي

يخضع الفنان الكبير محمد صبحي، للراحة في منزله، بعد مغادرته المستشفى، اليوم الأربعاء.

ونقل محمد صبحي، إلى المستشفى، الأسبوع الماضي، إثر معاناته من وعكة صحية، وخضع للعلاج في الرعاية المركزة.