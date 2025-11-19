إعلان

مريم الخشت: "بنات الباشا" تجربة مهمة وسعيدة بمشاركته في "القاهرة السينمائي"

كتب : منى الموجي

12:49 م 19/11/2025

مريم الخشت

تصوير- منى الموجي:


عبرت الفنانة مريم الخشت عن سعادتها بمشاركة فيلم بنات الباشا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته السادسة والأربعين.


تجربة مهمة


ووصفت مريم الفيلم عقب انتهاء عرضه، في جلسة أقيمت على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية لمناقشته مع الجمهور، أنه تجربة مهمة لأكثر من سبب، بينها أنها تحب العمل مع المخرج محمد العدل (ماندو العدل)، مضيفة "قرأت الرواية بعد ما عرفت أن الفيلم عن رواية وحبيتها وتعلقت بنادية جدا، ومبسوطة إني أول مرة أشترك بفيلم روائي طويل في مهرجان القاهرة السينمائي".


بنات الباشا


يشارك فيلم بنات الباشا في مسابقة آفاق السينما العربية، بمهرجان القاهرة السينمائي، وهو عمل مأخوذ عن رواية للكاتبة نورا ناجي، تحمل نفس الاسم، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، بطولة عدد كبير من النجوم: زينة، ناهد السباعي، أحمد مجدي، سوسن بدر، صابرين، مريم الخشت، إخراج محمد جمال العدل.

