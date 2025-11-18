ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

كشفت الفنانة هاجر السراج عن كواليس مشاركتها إعلان الفنان احمد سعد الجديد لصالح إحدى شركات المحمول.

نشرت هاجر صور من تحضيراتها للظهور في الإعلان عبر حسابها على انستجرام، وظهرت مرتدية إطلالة ملكية، كما نشرت مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي ترقص مع الفنان أحمد سعد.

اعلان احمد سعد

تشهد تفاصيل الإعلان، والتي بدأت بالفنان أحمد سعد وهو يحلم بمقابلته فتاة أحلامه في العصر الفرعوني، ومن ثم انتقاله بالزمن لنجده يتزوج من عدة فتيات، ويحتفل بزواجه من أربع سيدات، ويقع في حب كل منهما في وقت زمني مختلف بطريقة كوميدية.

كما ظهرت الإعلامية رضوى الشربيني في الإعلان وكانت مفاجأة لجمهور ومحبي الفنان أحمد سعد، وظهرت في شخصية زوجة أحمد سعد التي توقظه من النوم وسط صدمته.

أعمال هاجر السراج الفنية

كانت آخر مشاركات هاجر السراج في الدراما التلفزيونية بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول محمد الذي يعمل مهندس تكييف و يعيش حياة روتينية لدرجة الممل، ويحاول جاهدًا تغيير نمط حياته بأي طريقة ممكنة، بينما يقع في حب فتاتين مختلفتين تمامًا ويخطط للزواج منهما في نفس الوقت، لكنه يتورط في العديد من المشاكل التي يخبئها له القدر نتيجة أفعاله.

وشارك ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم عصام عمر، رانيا يوسف، شيرين، مايان السيد، تأليف محمد رجاء، إخراج عبد العزيز النجار.

آخر مشاركات هاجر السراج على شاشة السينما

وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركات هاجر السراج على شاشة السينما بفيلم "مقسوم" عام 2024، وتدور أحداث الفيلم حول تلقي إيمي ورانيا وهند دعوة لإقامة حفل موسيقي في أسوان وإعادة إحياء فرقتهن الموسيقية المندثرة منذ مرحلة الجامعة بالتسعينيات بسبب الخلافات بينهن، فينطلق الثلاثي في مغامرة موسيقية أخيرة مليئة بالمواقف غير المتوقعة.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم النجمة ليلى علوي الفنانة شيرين رضا، الفنانة سما إبراهيم، تأليف هيثم دبور، إخراج كوثر يونس.

