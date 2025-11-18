إعلان

"استئصال جزئي من الكلية".. تامر حسني يكشف تفاصيل الجراحة التي خضع لها

كتب : مصطفى حمزة

04:45 م 18/11/2025

تامر حسني وابنته

كتب-مصطفى حمزة:

أعلن النجم تامر حسني، عن تفاصيل خضوعه لجراحة دقيقة في الكلى، وذلك إثر معاناته من أزمة صحية.

ونشر تامر حسني، صورة له على سرير المستشفى، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب :" ماكنتش ناوي أتكلم في أموري الشخصية بالعكس كنت بحاول أبان عادي بس بما إن الخبر تم تداوله".

وتابع: "أنا بقالي فترة بعاني وعندي أزمة صحية في الكلى ومن أيام احتجت للتدخل الجراحي الفوري وتم استئصال جزئي من الكلية والحمد لله على كل حال، شكرا لكل اللي بيحاول يطمن عليا شكراً لكل اللي دعالي وبيدعيلي".

وكان الشاعر رمضان محمد، الصديق المقرب من تامر حسني، قد طالب عبر صفحته في موقع فيسبوك، بالدعاء من أجل تامر، مؤكدا أنه يمر بوعكة صحية حرجة

تامر حسني الكلى أزمة صحية استئصال جزئي من الكلية

