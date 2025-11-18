إعلان

"محتاج الناس كلها تدعي له".. شاعر غنائي يكشف معاناة تامر حسني من أزمة صحية

كتب : مصطفى حمزة

02:13 م 18/11/2025

كشف الشاعر رمضان محمد، عن معاناة المطرب تامر حسني، من أزمة صحية جديدة.

ونشر رمضان محمد، صورة تامر حسني، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب :" ألف سلامه عليك ياحبيبى .. دى شهادة أدام الله بعلنها ليكم إن تامر من حوالى 10 أيام، أو أكتر شوية قالى إنه تعبان جدا، بس لازم يلتزم بمواعيد شغله، ووصاني مقولش علشان ولاده وحبايبه مايتخضوش، وحاليا هو في فترة محتاج الناس كلها تدعي له فيها .. أنضف قلب وأجدع أخ وصاحب ربنا يحفظه ويحميه".

وأحيا النجم تامر حسني، مؤخرا، حفل غنائي في ألمانيا، وقدم به باقة من أشهر أغانيه.

رمضان محمد تامر حسني أزمة صحية

