وجه المخرج محمد العدل رسالة شكر إلى صُنّاع فيلمه الجديد "بنات الباشا"، قبل عرضه اليوم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكتب العدل عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "قبل العرض العالمي الأول للفيلم النهارده إن شاء الله، حابب أشكر كل فريق العمل والعمّال اللي ورا الكاميرا، لولاكم مكنش هيبقى عندي يوم زي ده، شكرًا باهو بخش وصفي الدين محمود، شكرًا يا باهو على حبك للفيلم وللبنات".

وتابع: "شكرًا نورا ناجي، شكرًا محمد هشام عبية، وإن شاء الله نتجمع تاني وتالت، وشكر أخير لحبايبي أبطال الفيلم، فخور ومتشرف جدًا بعرض الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في انتظاركم النهارده إن شاء الله الساعة 9 في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويارب الفيلم يعجبكم".

ويشارك في بطولة فيلم "بنات الباشا" كل من: زينة، صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود، مع ظهور خاص للفنانة سوسن بدر.

