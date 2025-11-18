أعرب الفنان مراد مكرم، عدم رضاه عن المستوى الذي ظهر به منتخب مصر لكرة القدم، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، في بطولة العين الودية بالإمارات.

وعلق مراد مكرم، عبر صفحته في موقع فيسبوك، على مستوى الفريق، وكتب: "للأسف كنت متوسم خير من تجربة حسام وإبراهيم حسن مع المنتخب"

وتابع: "بعد دورة الإمارات الودية، بعتذر، أنا مش شايف منتخب مصر اللي ممكن يرفع اسم مصر في إفريقيا والعالم".

ويأتي تعليق مراد مكرم، بعد احتلال منتخب مصر المركز الثالث، في بطولة كأس العين الودية.

وشارك الفنان مراد مكرم مؤخرا في بطولة مسلسل "ورد وشوكولاتة، بطولة: زينة، محمد فراج، مريم الخشت، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا.