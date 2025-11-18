إعلان

مراد مكرم ينتقد تجربة حسام حسن مع المنتخب.. ماذا قال؟

كتب : مصطفى حمزة

12:02 م 18/11/2025

حسام حسن ومراد مكرم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب الفنان مراد مكرم، عدم رضاه عن المستوى الذي ظهر به منتخب مصر لكرة القدم، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، في بطولة العين الودية بالإمارات.

وعلق مراد مكرم، عبر صفحته في موقع فيسبوك، على مستوى الفريق، وكتب: "للأسف كنت متوسم خير من تجربة حسام وإبراهيم حسن مع المنتخب"

وتابع: "بعد دورة الإمارات الودية، بعتذر، أنا مش شايف منتخب مصر اللي ممكن يرفع اسم مصر في إفريقيا والعالم".

ويأتي تعليق مراد مكرم، بعد احتلال منتخب مصر المركز الثالث، في بطولة كأس العين الودية.

وشارك الفنان مراد مكرم مؤخرا في بطولة مسلسل "ورد وشوكولاتة، بطولة: زينة، محمد فراج، مريم الخشت، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا.

من تعليق مراد

مراد مكرم حسام حسن منتخب مصر لكرة القدم

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة