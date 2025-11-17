حلا شيحة تتصدر التريند بسبب حديثها عن دينا الشربيني

تصدرت الفنانة حلا شيحة، تريند مؤشر البحث خلال الساعات الماضية بسبب حديثها عن الفنانة دينا الشربيني بعد الجدل الذي أثير حولها بعد اعلان الفنان كريم محمود عبدالعزيز انفصاله عن زوجته آن الرفاعي.

وكتبت حلا شيحة، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام": "الجميلة دينا الشربيني، أعرفها من سنين طويلة، وأشهد إنها من أطيب وأرقّ القلوب، روح مرحة، خفّة دم، وجدعنة. صديقة قريبة، ونيّتها دائمًا طيبة مع الناس.. للأسف، العتب مش بس على اللي بيصدق الإشاعات، العتب الأكبر على بعض الإعلاميين اللي فقدوا المهنية، وبقوا ينشروا كلام غير موثوق وغير صحيح، والناس تسمع وتنقل وتزود من عندها".

وتابعت: "أولا وبوضوح دينا مش خرابة بيوت، ولا عمرها كانت كده، الزواج والطلاق قسمة ونصيب، ومحدّش بيخطف حد من حد، وأنا أعرف دينا كويس، وأعرف إنها ما تعملش حاجة من اللي بيتقال ظلمًا.. السوشيال ميديا بقت ساحة مفتوحة للإشاعات والتجريح والخوض في الأعراض، كأن الكلام ما بقاش له حرمة ولا أثر مع إن الكلام المؤذي ممكن يكسّر قلوب ويظلم ناس بريئة ويتسبب في أذى كبير".

وأضافت حلا شيحة: "وربنا أمرنا إننا نمسك لسانا، وما نخوضش في سمعة حد، لأن دي من أخطر الذنوب، وإحنا هنقف قدام ربنا ونتحاسب على كل كلمة قلناها أو نقلناها.. لحبيبتي دينا، سيبي كل ده وراكي، انتي إنسانة جميلة من جوه وبرّه، وقلبك طيب، وما تستاهليش تتأذي من كلام جاهل، ربنا يكرمك بالخير اللي قلبك يستحقه".

وأختتمت حديثها: "لكل من خاض في عرضها، اتقوا الله، الكلمة أمانة، وكل واحد هيتحاسب أمام رب العالمين على اللي قاله أو نشره، واستشهدت بحديثي النبي ﷺ: "من تتبّع عورة أخيه تتبّع الله عورته، ومن تتبّع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته لا يدخل الجنة نمّام".