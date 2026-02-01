قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تحديد المهر يكون وفق ما يتفق عليه الطرفان، مؤكدًا أنه لا توجد جرامات محددة شرعًا للمهر، وإنما الأمر خاضع للاتفاق بين الزوجين، موضحًا أن الأعراف السائدة في مصر من الإسكندرية حتى أسوان تعتبر أن مهر العروس يتكون من الذهب أو الشبكة التي يقدمها العريس حسبما يتفق الطرفان، دون وجود معيار ثابت أو عدد محدد من الجرامات.

وأضاف ربيع، خلال تصريحاته لبرنامج" ستوديو إكسترا"، والمذاع عبر فضائية" إكسترا نيوز": أن بعض الأسر تشترط عددًا معينًا من الجرامات، بينما تشترط أسر أخرى أقل من ذلك، مشيرًا إلى أنه لا يوجد رقم موحد، كما أن مكونات المهر في الثقافة المصرية تشمل المؤخر المكتوب في قسيمة الزواج، والقائمة، وقد تكون هناك عناصر أخرى، وهي مجتمعة تشكل مهر الزوجة وفق العرف.

وأوضح أمين الفتوى أنه في حال كتابة المؤخر في قسيمة الزواج ووجود قائمة دون تقديم شبكة، فإن الزواج صحيح ولا يوجد أي إشكال شرعي في ذلك، وبشأن كتابة الذهب بالجرامات في القائمة، أكد أن رد الجرامات نفسها عند الطلاق بعد سنوات لا يعد ربا، لأن الرد يكون بذهب مقابل ذهب وليس بقيمة مالية.

وأشار إلى أن الإشكال الشرعي في الربا يكون في بيع الذهب بالذهب بشروط غير صحيحة، وليس في مسألة المهر أو القائمة، موضحًا أن تغير سعر الذهب بالارتفاع أو الانخفاض أمر معلوم ولا يؤثر على الحكم الشرعي طالما يتم رد الجرامات نفسها.

