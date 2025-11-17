حجاج عبدالعظيم ينضم لأبطال مسلسل"الكينج" مع محمد إمام

أعلن الفنان القدير حجاج عبدالعظيم، عن انضمامه إلى أبطال فريق عمل مسلسل "الكينج" الذي يخوض بطولته الفنان محمد عادل إمام والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

وكتب حجاج عبدالعظيم، عبر حسابه على إنستجرام: "الله المستعان.. وكل سنة وأنتم طيبين.. حجاج عبد العظيم ينضم إلى مملكه الكينج في رمضان ٢٠٢٦ ".

مسلسل "الكينج" يتكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شخصية حمزة الدباح الذي يجسد دوره محمد إمام، وينتمي إلى عصابات المافيا الدولية ويواجه تحديات كبيرة من أجل محاولة التغلب عليها، وذلك في إطار تشويقي اجتماعي مليء بالأكشن.

"الكينج" بطولة محمد عادل إمام، حجاج عبدالعظيم، حنان مطاوع، انتصار، عمرو عبد الجليل، ميرنا جميل، كمال أبو رية، سامي مغاوري، عماد رشاد، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.