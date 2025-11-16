تعاون سينمائي يجمع أحمد السقا وياسمين عبد العزيز في "خلي بالك من نفسك"



يستعد الفنان أحمد السقا للمشاركة في فيلم "خلي بالك من نفسك"، بالتعاون مع النجمة ياسمين عبد العزيز، حيث يبدأ فريق العمل التصوير يوم الأربعاء المقبل.



فيلم "خلي بالك من نفسك"، إخراج معتز التوني، وتأليف الليثي من بطولة أحمد السقا ، ياسمين عبد العزيز، لبلبة، محمد رضوان، مصطفى ابو سريع، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف والممثلين الأجانب.



على جانب آخر يستعد أحمد السقا لتصوير فيلم "هيروشيما"، خلال الأيام المقبلة، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال.

ويشارك السقا في بطولة "هيروشيما"، كلًا من مي عمر، باسم سمرة، شيرين رضا، حنان مطاوع، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هدى الاتربى، محمد لطفي ، عماد صفوت، علاء مرسى، والوجه الجديد هيثم زيدان وعدد كبير من الفنانين,



يذكر أن آخر أعمال أحمد السقا، فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.



