كشفت الممثلة لمياء الأمير تفاصيل تعرضها لوعكة صحية مفاجئة الفترة الماضية، كادت تودي بحياتها.

وقالت لمياء، إنها أصيبت بثلاثة جلطات في المخ، وتواجد مياه على الرئة، وانخفاض في "هيموجلوبين" الدم، كادت تفارق الحياة بسبب ذلك.

وأضافت، في لقائها ببرنامج "قعدة ستات"، مع مروة صبري على قناة "ألفا اليوم": "روحت لدكتور عرف سبب الإصابات دي وقالي فيه صمام في القلب فيه ارتجاع ولازم يتغير فعملت عملية قلب مفتوح.

وتابعت: "أصيبت بجلطة في المخ ودخلت العناية المركزة، وبعدها لما روحت البيت لقيت مش قادرة اخد نفسي روحت المستشفى تاني، وشي كان أزرق وركبولي أجهزة تنفس صناعي"، "مضيفة: "انا مُت وصحيت، الدكتور قالي كنا بنعملك تنفس صناعي ووشك ازرق وبعدشوية لقينا وشك رد تاني ورجعنا عملنا تنفس صناعي تاني".

كانت آخر أعمال لمياء الأمير، مسلسل فاتن أمل حربي رمضان 2022، بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

