تصوير / إسلام فاروق

حرصت الفنانة هنا شيحة حضور فعاليات اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46..

وظهرت هنا بإطلالة جريئة مرتدية فستان واسع في مهرجان القاهرة السينمائي بصحبة أبنائها، لتخطف الأنظار على الريد كاربت.

يُعرض اليوم السبت 15 نوفمبر في إطار عروض الجالا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، فيلم "شكوى رقم 713317" للمخرج ياسر شفيعي، في عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

