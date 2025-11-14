إسعاد يونس تكشف مفاجأة عن الزعيم عادل إمام

" بعد خلعها الحجاب".. أول تعليق من منال عبد اللطيف على انتقادات الجمهور

أعلنت الفنانة إسعاد يونس، عن مفاجأة تتعلق بالفنان عادل إمام، مؤكدة اعتزاله العمل الفني رسميًا، وذلك بعد تصريحات سابقة لأبنائه حول ابتعاده عن الساحة من دون إعلان واضح.

وأضافت إسعاد: "أنا كان نفسي إن الأستاذ عادل إمام يطلع معايا في البرنامج، لكنه للأسف أعلن أنه مش هيظهر في أي لقاءات نهائي، ولا هيقدّم أعمال فنية تاني".

يذكر أن، عادل إمام لديه من الأبناء رامي ومحمد وسارة من زوجته السيدة هالة الشلقاني.

ويعتبر عادل إمام من أهم النجوم في تاريخ الفن العربي، وقدم في السينما أعمالا خالدة منها: طيور الظلام، الإرهاب والكباب، خلي بالك من عقلك، المنسي، اللعب مع الكبار، الإرهابي، زهايمر، السفارة في العمارة، عريس من جهة أمنية، مرجان أحمد مرجان.

وفي المسرح قدم: "مدرسة المشاغبين، شاهد مشافش حاجة، الزعيم، بودي جارد، الواد سيد الشغال، أنا وهو وهي".

كما قدم في التليفزيون أعمالا هامة من بينها: "فرقة ناجي عطالله، أحلام الفتى الطائر، دموع في عيون وقحة، فلانتينو".