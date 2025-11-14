إعلان

إسعاد يونس تكشف مفاجأة عن الزعيم عادل إمام

كتبت- نوران أسامة:

03:19 م 14/11/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    عادل إمام يتوسط محمد ورامي
  • عرض 25 صورة
    عادل إمام
  • عرض 25 صورة
    من تكريم عادل إمام في الجونة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    الفنان عادل إمام
  • عرض 25 صورة
    صالح سليم مع عادل أمام
  • عرض 25 صورة
    عادل إمام مع حفيده
  • عرض 25 صورة
    عادل إمام وزوجته
  • عرض 25 صورة
    عادل إمام مع عائلته (1)
  • عرض 25 صورة
    عادل إمام مع عائلته (10)
  • عرض 25 صورة
    عادل إمام مع عائلته (11)
  • عرض 25 صورة
    عادل إمام مع عائلته (4)
  • عرض 25 صورة
    عادل إمام مع عائلته (13)
  • عرض 25 صورة
    عادل إمام مع عائلته (12)
  • عرض 25 صورة
    عادل إمام مع عائلته (14)
  • عرض 25 صورة
    عادل إمام مع عائلته (15)
  • عرض 25 صورة
    بسبب صورة نادرة.. عادل إمام يتصدر تريند محرك البحث جوجل_3
  • عرض 25 صورة
    عادل إمام مع نجله المخرج رامي إمام
  • عرض 25 صورة
    عادل إمام وزوجته هالة الشلقاني
  • عرض 25 صورة
    عادل إمام مع عائلته (8)
  • عرض 25 صورة
    عادل إمام مع عائلته (7)
  • عرض 25 صورة
    عادل إمام مع عائلته (6)
  • عرض 25 صورة
    عادل إمام مع عائلته (5)
  • عرض 25 صورة
    عادل إمام مع عائلته (3)
  • عرض 25 صورة
    عادل إمام مع عائلته (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الفنانة إسعاد يونس، عن مفاجأة تتعلق بالفنان عادل إمام، مؤكدة اعتزاله العمل الفني رسميًا، وذلك بعد تصريحات سابقة لأبنائه حول ابتعاده عن الساحة من دون إعلان واضح.

وأضافت إسعاد: "أنا كان نفسي إن الأستاذ عادل إمام يطلع معايا في البرنامج، لكنه للأسف أعلن أنه مش هيظهر في أي لقاءات نهائي، ولا هيقدّم أعمال فنية تاني".

يذكر أن، عادل إمام لديه من الأبناء رامي ومحمد وسارة من زوجته السيدة هالة الشلقاني.

ويعتبر عادل إمام من أهم النجوم في تاريخ الفن العربي، وقدم في السينما أعمالا خالدة منها: طيور الظلام، الإرهاب والكباب، خلي بالك من عقلك، المنسي، اللعب مع الكبار، الإرهابي، زهايمر، السفارة في العمارة، عريس من جهة أمنية، مرجان أحمد مرجان.

وفي المسرح قدم: "مدرسة المشاغبين، شاهد مشافش حاجة، الزعيم، بودي جارد، الواد سيد الشغال، أنا وهو وهي".

كما قدم في التليفزيون أعمالا هامة من بينها: "فرقة ناجي عطالله، أحلام الفتى الطائر، دموع في عيون وقحة، فلانتينو".

إسعاد يونس عادل إمام اعتزال عادل إمام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الكلاب الضالة في مصر… واقع مرعب بين "تهديد السكان ومطالب الرحمة"
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري