إعلان

"مفتاح الحياة".. غادة إبراهيم تخطف الأنظار بفستان لامع في مهرجان القاهرة السينمائي

كتب : معتز عباس

10:35 م 12/11/2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    غادة ابراهيم في مهرجان القاهرة السينمائي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة غادة إبراهيم الأنظار بإطلالة جريئة على "ريد كاربت" في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وظهرت غادة إبراهيم مرتدية فستان لامع مزين بـ "مفتاح الحياة"، على السجادة الحمراء.

يقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في السينمائي في دورته 46، في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، ويعيد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

اقرأ أيضا..

"فستان أنيق وراقي".. هبة مجدي تستعرض جمالها في مهرجان القاهرة السينمائي

"فستان جريء بفتحة ساق".. صبا مبارك جذابة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

غادة إبراهيم الفنانة غادة إبراهيم إطلالة غادة إبراهيم مهرجان القاهرة السينمائي افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
"تعديل واعتذار".. عقوبة من اتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي
* المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت