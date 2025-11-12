خطفت الفنانة غادة إبراهيم الأنظار بإطلالة جريئة على "ريد كاربت" في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وظهرت غادة إبراهيم مرتدية فستان لامع مزين بـ "مفتاح الحياة"، على السجادة الحمراء.

يقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في السينمائي في دورته 46، في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، ويعيد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

