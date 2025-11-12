تصوير /إسلام فاروق:

حرصت الفنانة لقاء الخميسي على اصطحاب ابنها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 46، الذي يُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

وظهرت لقاء بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستان جريء بـ"فتحة ساق"، خطفت به أنظار الحاضرين وعدسات التصوير في المهرجان.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

