ملكة جمال.. درة تخطف الأنظار من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- نوران أسامة

تصوير- إسلام فاروق

خطف الفنانة درة خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46، المقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

وظهرت بإطلالة جذابة إذ ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأبيض و وضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

شهد المهرجان حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام في الساعات الأولى من الافتتاح.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

