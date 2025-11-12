إعلان

بالصور.. أميرة أديب تتألق في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

كتب : معتز عباس

08:41 م 12/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أميرة أديب فستان شبابي (1)
  • عرض 3 صورة
    أميرة أديب فستان شبابي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة والمغنية الشابة أميرة أديب في في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 46، الذي يُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

وظهرت أميرة مرتدية فستان أسود مميز وأنيق، خطفت به الأنظار على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

اقرأ أيضا..

عمرو الليثي وأحمد مجدي على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

الصور الأولى من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أميرة أديب حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
"تعديل واعتذار".. عقوبة من اتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي
* المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت