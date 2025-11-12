بالصور.. أميرة أديب تتألق في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

"شياكة وأناقة".. 25 صورة لنجوم الفن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

شاركت الفنانة والمغنية الشابة أميرة أديب في في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 46، الذي يُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

وظهرت أميرة مرتدية فستان أسود مميز وأنيق، خطفت به الأنظار على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

