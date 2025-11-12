"شياكة وأناقة".. 25 صورة لنجوم الفن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

تصوير / إسلام فاروق:

خطفت النجمة يسرا الأنظار على "ريد كاربت" اليوم الأول في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 46، الذي يُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

وظهرت يسرا بإطلالة انيقة وساحرة، مرتدية فستان شفاف، كشف عن جمالها وأناقتها أمام عدسات التصوير.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

