تصوير / إسلام فاروق:

شهدت السجادة الحمراء في اليوم الأول في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 46، الذي يُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، ظهور غير متوقع لـ الفنانة هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح.

وظهرا الثنائي هنادي مهنا وأحمد خالد صالح على "الريد كاربت"، ردًا على شائعات انفصالهما التي انتشرت الفترة الماضية.

وانتشرت الأيام الماضية شائعة انفصال الفنانة هنادي مهنا عن زوجها أحمد خالد صالح، والتي لم يعلق عليها الثنائي حتى الأن، واكتفى بالظهور سويًا في مهرجان القاهرة السينمائي.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.