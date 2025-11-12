تصوير / إسلام فاروق:

خطفت الفنانة أروى جودة الأنظار في أحدث ظهور لها بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 46، الذي يُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

وظهرت آروى بإطلالة جريئة على "ريد كاربت" المهرجان الذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في مصر والوطن العربي.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

