بالصور.. انهيار محمود الليثي في عزاء إسماعيل الليثي

تستقبل أسرة المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، اليوم، المعزين بميدان النفق بمنطقة إمبابة، وسط حضور عدد من نجوم الفن والأهالي والأصدقاء.

وكان أول الحاضرين الفنان محمود الليثي، الذي ظهر متأثرًا بشدة ودخل في نوبة بكاء أثناء تقديمه واجب العزاء في صديقه الراحل.

وشُيّع جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي أمس من مسجد ناصر بمنطقة إمبابة، وسط حضور حشد كبير من محبيه وأقاربه.

يُذكر أن الفنان إسماعيل الليثي رحل عن عالمنا يوم الإثنين الماضي، عن عمر ناهز 36 عامًا، متأثرًا بإصاباته إثر حادث سير مروع وقع أثناء عودته من إحياء حفل زفاف بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

