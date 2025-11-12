إعلان

بالصور.. انهيار محمود الليثي في عزاء إسماعيل الليثي

كتب : سهيلة أسامة

06:47 م 12/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جنازة المطرب إسماعيل الليثي
  • عرض 3 صورة
    محمود الليثي في جنازة إسماعيل الليثي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستقبل أسرة المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، اليوم، المعزين بميدان النفق بمنطقة إمبابة، وسط حضور عدد من نجوم الفن والأهالي والأصدقاء.

وكان أول الحاضرين الفنان محمود الليثي، الذي ظهر متأثرًا بشدة ودخل في نوبة بكاء أثناء تقديمه واجب العزاء في صديقه الراحل.

وشُيّع جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي أمس من مسجد ناصر بمنطقة إمبابة، وسط حضور حشد كبير من محبيه وأقاربه.

يُذكر أن الفنان إسماعيل الليثي رحل عن عالمنا يوم الإثنين الماضي، عن عمر ناهز 36 عامًا، متأثرًا بإصاباته إثر حادث سير مروع وقع أثناء عودته من إحياء حفل زفاف بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من عريس مي عز الدين بعد زواجهما

أحمد تيمور يرد على تهنئة تامر حسني بعد عقد قرانه على مي عز الدين

عزاء إسماعيل الليثي المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي انهيارمحمود الليثي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
"تعديل واعتذار".. عقوبة من اتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي
* المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت