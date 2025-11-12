ترامب يرش عطراً على الشرع ويهديه زجاجة لزوجته |شاهد الفيديو

وكالات



حظيت زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض الإثنين الماضي، بتغطية واسعة من وسائل الإعلام العالمية، بداية من لحظة وصوله واستقباله الرسمي، إلى اللقاءات الإعلامية والاجتماعات مع الجالية السورية في الولايات المتحدة، وصولاً إلى مغادرته واشنطن عائداً إلى دمشق.



إلا أن أكثر ما لفت الأنظار خلال الزيارة كان مقطع الفيديو الذي وثّق لحظة تبادل الهدايا بين الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث ظهر الأخير وهو يهدي نظيره السوري عطراً فاخرًا، موضحاً له خصائصه، قبل أن يرش منه على الشرع وعلى وزير خارجيته أسعد الشيباني، مؤكداً أنه من "أفخر الأنواع".

وخلال الحديث بينهما، مازح ترامب الرئيس السوري بسؤاله عن عدد زوجاته، فأجابه الشرع مبتسمًا: "واحدة فقط"، في إشارة إلى زوجته لطيفة الدروبي التي رافقته في العديد من المناسبات الرسمية منذ توليه الرئاسة.

من جانبه، قدّم الرئيس السوري مجموعة من الهدايا الرمزية التاريخية، شملت نسخاً من أول أبجدية في التاريخ، وأول ختم، وأول نوتة موسيقية، وأول تعريفة جمركية عرفها العالم، إلى جانب هدية خاصة للسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، وخلال تقديم الهدايا، مازح الشرع نظيره الأمريكي بسؤاله بدوره عن عدد زوجاته، ليرد ترامب ضاحكاً: "واحدة حتى الآن"، وسط أجواء من الدعابة المتبادلة.

وتعد هذه الزيارة الأولى في التاريخ التي يقوم بها رئيس سوري إلى البيت الأبيض، بعد نحو ستة أشهر من أول لقاء جمع الرئيسين في السعودية، ما جعلها حدثًا سياسيًا لافتًا رافقته لحظات إنسانية نادرة على الساحة الدبلوماسية.